Петр Емельянов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Петр Емельянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 346
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Емельяна [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 489
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 24
01 | Моисей Семионов: 75 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Катерина: - / 50 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Моисея [1]
03 | Емельян Моисеев: 37 / 41 | помещ. крестьянин - сын Моисея от 1-ой жены [1]
04 | Федосья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Емельяна [1]
05 | Петр Емельянов: 13 / 17 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
06 | Елизар Емельянов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
07 | Александра Емельянова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Емельяна [1]
08 | Яков Емельянов: 0,1 / 4,1 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
09 | Матрена Емельянова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Емельяна [1]
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- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1799 ст.
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