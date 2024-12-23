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Федосья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Федосья
Пол
жен
Номер записи
345
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Емельяна [1]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 489
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 24
01 | Моисей Семионов: 75 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Катерина: - / 50 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Моисея [1]
03 | Емельян Моисеев: 37 / 41 | помещ. крестьянин - сын Моисея от 1-ой жены [1]
04 | Федосья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Емельяна [1]
05 | Петр Емельянов: 13 / 17 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
06 | Елизар Емельянов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
07 | Александра Емельянова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Емельяна [1]
08 | Яков Емельянов: 0,1 / 4,1 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
09 | Матрена Емельянова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Емельяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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