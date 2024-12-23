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Емельян Моисеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Емельян Моисеев
Пол
муж
Номер записи
344
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Моисея от 1-ой жены [1]
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 489
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 24
01 | Моисей Семионов: 75 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Катерина: - / 50 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Моисея [1]
03 | Емельян Моисеев: 37 / 41 | помещ. крестьянин - сын Моисея от 1-ой жены [1]
04 | Федосья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Емельяна [1]
05 | Петр Емельянов: 13 / 17 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
06 | Елизар Емельянов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
07 | Александра Емельянова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Емельяна [1]
08 | Яков Емельянов: 0,1 / 4,1 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
09 | Матрена Емельянова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Емельяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.

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