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Архип Егоров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Архип Егоров
Пол
муж
Номер записи
339
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Егора [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 489
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 23
01 | Егор Моисеев: 53 / 57 | помещ. крестьянин - глава
02 | Павел Егоров: 23 / - | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
03 | Яков Павлов: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Павла [1]
04 | Архип Егоров: 19 / 23 | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
05 | Катерина: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Архипа [1]
06 | Алексей Архипов: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Архипа [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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