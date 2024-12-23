Павел Егоров
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Павел Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 337
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Егора [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Причина выбытия
- рекрут
- Год убытия
- 1812
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 489
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 23
01 | Егор Моисеев: 53 / 57 | помещ. крестьянин - глава
02 | Павел Егоров: 23 / - | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
03 | Яков Павлов: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Павла [1]
04 | Архип Егоров: 19 / 23 | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
05 | Катерина: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Архипа [1]
06 | Алексей Архипов: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Архипа [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1788 ст.
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