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Фома Кузьмин

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Фома Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
331
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Григория [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 488
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 22
01 | Григорий Кузьмин: 49 / 53 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
03 | Марфа: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Григория [1]
04 | Прасковья: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Григория [1]
05 | Фома Кузьмин: 23 / 27 | помещ. крестьянин - брат Григория [1]
06 | Настасья: - / 20 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Фомы [1]
07 | Петр Фомин: 4 / 8 | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
08 | Григорий Фомин: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
09 | Василий Фомин: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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