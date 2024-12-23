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Прасковья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Прасковья
Пол
жен
Номер записи
328
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Григория [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 488
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 22
01 | Григорий Кузьмин: 49 / 53 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
03 | Марфа: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Григория [1]
04 | Прасковья: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Григория [1]
05 | Фома Кузьмин: 23 / 27 | помещ. крестьянин - брат Григория [1]
06 | Настасья: - / 20 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Фомы [1]
07 | Петр Фомин: 4 / 8 | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
08 | Григорий Фомин: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
09 | Василий Фомин: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1776 ст.

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