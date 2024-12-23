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Василиса Семионова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Василиса Семионова
Пол
жен
Номер записи
321
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Семиона [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 488
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 20
01 | Семион Федоров: 28 / 32 | помещ. крестьянин - глава
02 | Наталья: - / 30 | помещ. крестьянин - жена Семиона [1]
03 | Василиса Семионова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Семиона [1]
04 | Петр Семионов: 1,6 / 4,6 | помещ. крестьянин - сын Семиона [1]
05 | Марья Семионова: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Семиона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.

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