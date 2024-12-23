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Агафья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Агафья
Пол
жен
Номер записи
313
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Фрола [1]
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 488
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 19
01 | Фрол Иванов: 29 / 33 | помещ. крестьянин - глава
02 | Пелагия Захарова: - / 70 | помещ. крестьянин - мать Фрола [1]
03 | Агафья: - / 33 | помещ. крестьянин - жена Фрола [1]
04 | Авдотья Фролова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Фрола [1]
05 | Гаврило Фролов: 3 / 7 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
06 | Егор Фролов: 1,6 / 4,6 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
07 | Михайло Фролов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
08 | Гаврило Иванов: 27 / 31 | помещ. крестьянин - брат Фрола [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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