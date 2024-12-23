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Никон Федоров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Никон Федоров
Пол
муж
Номер записи
305
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 488
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 18
01 | Никон Федоров: 30 / 34 | помещ. крестьянин - глава
02 | Фекла Герасимова: - / 60 | помещ. крестьянин - мать Никона [1]
03 | Анна: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Никона [1]
04 | Марья Никонова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Никона [1]
05 | Николай Никонов: - / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Никона [1]
06 | Платон Федоров: 23 / - | помещ. крестьянин - брат Никана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.

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