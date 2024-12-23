Никон Федоров
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Никон Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 305
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 30
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 488
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 18
01 | Никон Федоров: 30 / 34 | помещ. крестьянин - глава
02 | Фекла Герасимова: - / 60 | помещ. крестьянин - мать Никона [1]
03 | Анна: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Никона [1]
04 | Марья Никонова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Никона [1]
05 | Николай Никонов: - / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Никона [1]
06 | Платон Федоров: 23 / - | помещ. крестьянин - брат Никана [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1782 ст.
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