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Данило Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Данило Яковлев
Пол
муж
Номер записи
295
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 487
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 16
01 | Данило Яковлев: 45 / 49 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ненила: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Данилы [1]
03 | Тимофей Данилов: 13 / 17 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
04 | Марья: - / 17 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
05 | Владимир Тимофеев: 7 / 11 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
06 | Лукерья Тимофеева: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.

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