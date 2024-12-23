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Степан Сергеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Степан Сергеев
Пол
муж
Номер записи
289
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 487
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 14
01 | Степан Сергеев: 19 / 23 | помещ. крестьянин - глава
02 | Устинья Епифанова: - / 70 | помещ. крестьянин - мать Степана [1]
03 | Марья: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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