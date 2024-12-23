Ермолай Семионов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Ермолай Семионов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 283
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Семиона [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 487
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 13
01 | Семион Алексеев: 40 / 44 | помещ. крестьянин - глава
02 | Анна: - / 45 | помещ. крестьянин - жена Семиона [1]
03 | Ермолай Семионов: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Семиона [1]
04 | Стефанида: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Ермолая [1]
05 | Софья Симеонова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Симеона [1]
06 | Иван 1 Симеонов: 5 / 9 | помещ. крестьянин - сын Симеона [1]
07 | Матрена Симеонова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Симеона [1]
08 | Иван 2 Симеонов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Симеона [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1797 ст.
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