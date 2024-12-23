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Анна

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Анна
Пол
жен
Номер записи
282
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Семиона [1]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 487
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 13
01 | Семион Алексеев: 40 / 44 | помещ. крестьянин - глава
02 | Анна: - / 45 | помещ. крестьянин - жена Семиона [1]
03 | Ермолай Семионов: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Семиона [1]
04 | Стефанида: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Ермолая [1]
05 | Софья Симеонова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Симеона [1]
06 | Иван 1 Симеонов: 5 / 9 | помещ. крестьянин - сын Симеона [1]
07 | Матрена Симеонова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Симеона [1]
08 | Иван 2 Симеонов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Симеона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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