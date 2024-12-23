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Матрона

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Матрона
Пол
жен
Номер записи
277
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Трофима [1]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 487
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 12
01 | Петр Емельянов: 49 / 53 | помещ. крестьянин - глава
02 | Трофим Кондратьев: 26 / 30 | помещ. крестьянин - племянник Петра [1]
03 | Матрона: - / 30 | помещ. крестьянин - жена Трофима [1]
04 | Артемий Трофимов: 0,6 / 4,6 | помещ. крестьянин - сын Трофимов [1]
05 | Павел Трофимов: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Трофима [1]
06 | Дарья Трофимова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Трофима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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