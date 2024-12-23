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Трофим Кондратьев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Трофим Кондратьев
Пол
муж
Номер записи
276
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
племянник Петра [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 487
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 12
01 | Петр Емельянов: 49 / 53 | помещ. крестьянин - глава
02 | Трофим Кондратьев: 26 / 30 | помещ. крестьянин - племянник Петра [1]
03 | Матрона: - / 30 | помещ. крестьянин - жена Трофима [1]
04 | Артемий Трофимов: 0,6 / 4,6 | помещ. крестьянин - сын Трофимов [1]
05 | Павел Трофимов: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Трофима [1]
06 | Дарья Трофимова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Трофима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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