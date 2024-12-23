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Степан Макаров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Степан Макаров
Пол
муж
Номер записи
264
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 486
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 10
01 | Степан Макаров: 51 / 55 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 55 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
03 | Егор Степанов: 18 / 22 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Настасья: - / 22 | помещ. крестьянин - жена Егора [1]
05 | Степан Егоров: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
06 | Авдотья Степанова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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