Трифон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифон Иванов

Трифон Иванов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Трифон Иванов
Пол
муж
Номер записи
247
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
с. Шунак, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Год поступления
1812
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 486
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 5
01 | Трифон Иванов: - / 57 | помещ. крестьянин - глава
02 | Настасья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Трифона [1]
03 | Михайла Захаров: - / 24 | помещ. крестьянин - пасынок Трифона [1]
04 | Стефанида: - / 20 | помещ. крестьянин - жена Михайлы [1]
05 | Авдотья Захарова: - / 14 | помещ. крестьянин - падчерица Трифона [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.