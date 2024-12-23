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Федора

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Федора
Пол
жен
Номер записи
241
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Федора [1]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 485
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 3
01 | Аким Иванов: 47 / 51 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
03 | Федор Акимов: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
04 | Федора: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
05 | Акулина Федорова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
06 | Михайло Акимов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.

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