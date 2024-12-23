Прасковья
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Прасковья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 239
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Акима [1]
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 485
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 3
01 | Аким Иванов: 47 / 51 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
03 | Федор Акимов: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
04 | Федора: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
05 | Акулина Федорова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
06 | Михайло Акимов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1766 ст.
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