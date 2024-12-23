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Аким Иванов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Аким Иванов
Пол
муж
Номер записи
238
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 485
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 3
01 | Аким Иванов: 47 / 51 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
03 | Федор Акимов: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
04 | Федора: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
05 | Акулина Федорова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
06 | Михайло Акимов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

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