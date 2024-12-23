Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Степанов

Алексей Степанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Алексей Степанов
Пол
муж
Номер записи
237
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Степана от 2-ой жены [1]
Возраст по прошлой РС
нерожденный
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 485
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 2
01 | Степан Степанов: 50 / 54 | помещ. крестьянин - глава
02 | Матрона: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
03 | Трофим Степанов: 22 / 26 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Мавра: - / 26 | помещ. крестьянин - жена Трофима [1]
05 | Дарья: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Степана от 2-ой жены [1]
06 | Алексей Степанов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Степана от 2-ой жены [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1814 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.