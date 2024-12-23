Макар Тимофеев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Макар Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 227
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Тимофея [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 485
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 1
01 | Максим Захаров: 60 / 64 | помещ. крестьянин - глава
02 | Тимофей Максимов: 39 / 43 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
03 | Авдотья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
04 | Стефанида Максимова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
05 | Арина Максимова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
06 | Матрона 1-ая Максимова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
07 | Матрона 2-ая Максимова: - / 0,6 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
08 | Макар Тимофеев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
09 | Афросинья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Макара [1]
10 | Трофим Максимов: 36 / 40 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
11 | Лукерья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Трофима [1]
12 | Катерина Трофимова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Трофима [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1797 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.