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Матрона 1-ая Максимова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Матрона 1-ая Максимова
Пол
жен
Номер записи
225
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Максима [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 485
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 1
01 | Максим Захаров: 60 / 64 | помещ. крестьянин - глава
02 | Тимофей Максимов: 39 / 43 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
03 | Авдотья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
04 | Стефанида Максимова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
05 | Арина Максимова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
06 | Матрона 1-ая Максимова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
07 | Матрона 2-ая Максимова: - / 0,6 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
08 | Макар Тимофеев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
09 | Афросинья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Макара [1]
10 | Трофим Максимов: 36 / 40 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
11 | Лукерья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Трофима [1]
12 | Катерина Трофимова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Трофима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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