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Максим Захаров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Максим Захаров
Пол
муж
Номер записи
220
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
60
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 485
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 1
01 | Максим Захаров: 60 / 64 | помещ. крестьянин - глава
02 | Тимофей Максимов: 39 / 43 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
03 | Авдотья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
04 | Стефанида Максимова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
05 | Арина Максимова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
06 | Матрона 1-ая Максимова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
07 | Матрона 2-ая Максимова: - / 0,6 | помещ. крестьянин - дочь Максима [1]
08 | Макар Тимофеев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
09 | Афросинья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Макара [1]
10 | Трофим Максимов: 36 / 40 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
11 | Лукерья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Трофима [1]
12 | Катерина Трофимова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Трофима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.

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