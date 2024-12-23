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Кузьма Иванов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Кузьма Иванов
Пол
муж
Номер записи
217
Сословие
дворовый
Год ревизии
1816
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
19
Куда убыл
с. Новоспасское, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Причина выбытия
переведён оного же уезда в сельцо Александрово, Новые Бусеряки тож
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 484
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 3
01 | Иван Нестеров: 61 / - | дворовый - глава
02 | Никита Иванов: 23 / - | дворовый - сын Ивана [1]
03 | Кузьма Иванов: 19 / - | дворовый - сын Ивана [1]
04 | Александр Иванов: 15 / - | дворовый - сын Ивана [1]
05 | Василий Иванов: 8 / - | дворовый - сын Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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