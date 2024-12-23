Прасковья
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Прасковья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 210
- Сословие
- дворовый
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Симеона [1]
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.287, лист: 484
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 1
01 | Симеон Герасимов: 49,6 / 53,6 | дворовый - глава
02 | Прасковья: - / 47 | дворовый - жена Симеона [1]
03 | Феодор Симеонов: 18 / 22 | дворовый - сын Симеона [1]
04 | Елена Симеонова: - / 12 | дворовый - дочь Симеона [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1769 ст.
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