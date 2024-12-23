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Симеон Герасимов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Симеон Герасимов
Пол
муж
Номер записи
209
Сословие
дворовый
Год ревизии
1816
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49,6
Возраст по текущей РС
53,6
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.287, лист: 484
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 1
01 | Симеон Герасимов: 49,6 / 53,6 | дворовый - глава
02 | Прасковья: - / 47 | дворовый - жена Симеона [1]
03 | Феодор Симеонов: 18 / 22 | дворовый - сын Симеона [1]
04 | Елена Симеонова: - / 12 | дворовый - дочь Симеона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1762 ст.

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