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Филимон Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Филимон Яковлев
Пол
муж
Номер записи
198
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
приемыш Осипа [1]
Возраст по прошлой РС
был пропущен
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 52
01 | Осип Климов: 49 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Емельян Осипов: 7 / 23 | помещ. крестьянин - сын Осипа [1]
03 | Ефрем Емельянов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Макар Осипов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Осипа [1]
05 | Филимон Яковлев: был пропущен / 19 | помещ. крестьянин - приемыш Осипа [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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