Макар Осипов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Макар Осипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 197
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 52
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Осипа [1]
- Возраст по прошлой РС
- нерожденный
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 52
01 | Осип Климов: 49 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Емельян Осипов: 7 / 23 | помещ. крестьянин - сын Осипа [1]
03 | Ефрем Емельянов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Макар Осипов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Осипа [1]
05 | Филимон Яковлев: был пропущен / 19 | помещ. крестьянин - приемыш Осипа [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.