Осип Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсип Климов

Осип Климов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Осип Климов
Пол
муж
Номер записи
194
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умер
Год убытия
1808
Год рождения вычисленный
1746
Год смерти
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 52
01 | Осип Климов: 49 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Емельян Осипов: 7 / 23 | помещ. крестьянин - сын Осипа [1]
03 | Ефрем Емельянов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Макар Осипов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Осипа [1]
05 | Филимон Яковлев: был пропущен / 19 | помещ. крестьянин - приемыш Осипа [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1746 ст.
Дата смерти
Вычислено 1808 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.