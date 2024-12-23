Иван Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Спиридонов

Иван Спиридонов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Спиридонов
Пол
муж
Номер записи
188
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Спиридона [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 51
01 | Спиридон Савельев: 29 / 45 | помещ. крестьянин - глава
02 | Иван Спиридонов: 7 / 23 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
03 | Василий Иванов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
04 | Самсон Спиридонов: 4 / 20 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
05 | Григорий Спиридонов: 2 / 18 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
06 | Тарас Спиридонов: 15 / 15 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
07 | Терентий Спиридонов: нерожденный / 13 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.