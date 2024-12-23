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Спиридон Савельев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Спиридон Савельев
Пол
муж
Номер записи
187
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 51
01 | Спиридон Савельев: 29 / 45 | помещ. крестьянин - глава
02 | Иван Спиридонов: 7 / 23 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
03 | Василий Иванов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
04 | Самсон Спиридонов: 4 / 20 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
05 | Григорий Спиридонов: 2 / 18 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
06 | Тарас Спиридонов: 15 / 15 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
07 | Терентий Спиридонов: нерожденный / 13 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1766 ст.

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