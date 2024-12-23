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Фекла Данилова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Фекла Данилова
Пол
жен
Номер записи
181
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Данилы [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 48
01 | Емельян Михайлов: 57 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Данила Емельянов: 21 / 37 | помещ. крестьянин - глава [1]
03 | Иван Емельянов: нерожденый / 12 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Фекла Данилова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Данилы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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