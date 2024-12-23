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Емельян Михайлов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Емельян Михайлов
Пол
муж
Номер записи
178
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
57
Причина выбытия
умер
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1738
Год смерти
1811
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 48
01 | Емельян Михайлов: 57 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Данила Емельянов: 21 / 37 | помещ. крестьянин - глава [1]
03 | Иван Емельянов: нерожденый / 12 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Фекла Данилова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Данилы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1738 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

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