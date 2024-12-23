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Яков Иванов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Яков Иванов
Пол
муж
Номер записи
171
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
38
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 464
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 47
01 | Яков Иванов: 38 / 54 | помещ. крестьянин - глава
02 | Борис Яковлев: 13 / 29 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
03 | Федор Борисов: нерожденный / 10 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
04 | Дмитрий1 Борисов: нерожденный / 7 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
05 | Дмитрий2 Борисов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
06 | Петр Яковлев: 5 / - | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
07 | Тимофей Яковлев: нерожденный / 15 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1757 ст.

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