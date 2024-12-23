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Василий Федоров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Василий Федоров
Пол
муж
Номер записи
168
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Федора [1]
Возраст по прошлой РС
5
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1797
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 463
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 46
01 | Федор Иванов: 41 / 57 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ефим Федоров: 16 / 38 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
03 | Иван Ефимов: нерожденный / 10 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
04 | Ефрем Ефимов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
05 | Василий Федоров: 5 / - | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
06 | Игнатий Васильев: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Василия [1]
07 | Тимофей Федоров: нерожденный / 4 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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