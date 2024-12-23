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Ефим Федоров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Ефим Федоров
Пол
муж
Номер записи
165
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Федора [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 463
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 46
01 | Федор Иванов: 41 / 57 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ефим Федоров: 16 / 38 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
03 | Иван Ефимов: нерожденный / 10 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
04 | Ефрем Ефимов: нерожденный / 5 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
05 | Василий Федоров: 5 / - | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
06 | Игнатий Васильев: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Василия [1]
07 | Тимофей Федоров: нерожденный / 4 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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