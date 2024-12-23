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Дмитрий Данилов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Дмитрий Данилов
Пол
муж
Номер записи
157
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Данилы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Причина выбытия
умер
Год убытия
1796
Год рождения вычисленный
1792
Год смерти
1796
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 463
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 44
01 | Данила Васильев: 28 / 44 | помещ. крестьянин - глава
02 | Дмитрий Данилов: 3 / - | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
03 | Феодор Данилов: нерожденный / 7 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.
Дата смерти
Вычислено 1796 ст.

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