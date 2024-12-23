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Лукьян Дмитриев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Лукьян Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
146
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Дмитрия [1]
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 463
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 41
01 | Дмитрий Григорьев: 49 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Лукьян Дмитриев: 16 / - | помещ. крестьянин - сын Дмитрия [1]
03 | Фрол Лукьянов: нерожденный / 4 | помещ. крестьянин - сын Лукьяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1779 ст.

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