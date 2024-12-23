Иван Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Захаров

Иван Захаров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Захаров
Пол
муж
Номер записи
138
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
54
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1741
Год смерти
1804
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 463
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 39
01 | Иван Захаров: 54 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Игнатий Иванов: 25 / 41 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
03 | Афанасий Иванов: нерожденный / 8 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
04 | Ефим Иванов: нерожденный / 6 | помещ. крестьянин - сын Иванв [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1741 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.