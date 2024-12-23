Иван Ермолаев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Иван Ермолаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 132
- Сословие
- помещ. Крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 37
- Возраст по текущей РС
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 463
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 37
01 | Иван Ермолаев: 37 / 53 | помещ. Крестьянин - глава
02 | Григорий Иванов: 12 / 28 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
03 | Назар Иванов: 28 / 28 | помещ. Крестьянин - сын Ивана [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1758 ст.
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