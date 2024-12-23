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Климентий Аверьянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Климентий Аверьянов
Пол
муж
Номер записи
115
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Аверьяна [1]
Возраст по прошлой РС
нерожденный
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 463
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 31
01 | Иван Андреев: 61 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Аверьян Иванов: 23 / 39 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
03 | Климентий Аверьянов: нерожденный / 10 | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
04 | Андрей Аверьянов: нерожденный / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.

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