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Иван Потапов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Потапов
Пол
муж
Номер записи
105
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по текущей РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1800
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1800
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 28
01 | Иван Потапов: - / 48 | помещ. крестьянин - глава
02 | Софрон Иванов: 22 / - | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
03 | Степан Иванов: 8 / - | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
04 | Трифан Иванов: 4 / 20 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
05 | Павел Иванов: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
06 | Тимофей Иванов: нерожденный / 11 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1763 ст.
Дата смерти
Вычислено 1800 ст.

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