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Дмитрий Васильев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Дмитрий Васильев
Пол
муж
Номер записи
101
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 27
01 | Дмитрий Васильев: 40 / 56 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ларион Дмитриев: 8 / 24 | помещ. крестьянин - сын Дмитрия [1]
03 | Иван Дмитриев: 1 / 17 | помещ. крестьянин - сын Дмитрия [1]
04 | Павел Дмитриев: - / 14 | помещ. крестьянин - сын Дмитрия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.

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