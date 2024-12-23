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Петр Емельянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Петр Емельянов
Пол
муж
Номер записи
89
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Емельяна [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 23
01 | Моисей Семионов: 59 / 75 | помещ. крестьянин - глава
02 | Емельян Моисеев: 21 / 37 | помещ. крестьянин - сын Моисея [1]
03 | Петр Емельянов: 13 / 13 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Елизар Емельянов: 10 / 10 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
05 | Яков Емельянов: 0,1 / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.

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