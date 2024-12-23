Козьма Никифоров
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Козьма Никифоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 82
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 52
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1807
- Год рождения вычисленный
- 1743
- Год смерти
- 1807
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 22
01 | Козьма Никифоров: 52 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Григорий Козьмин: 33 / 49 | помещ. крестьянин - сын Козьмы [1]
03 | Фома Козьмин: 7 / 23 | помещ. крестьянин - сын Козьмы [1]
04 | Петр Фомин: нерожденный / 4 | помещ. крестьянин - сын Фомы [1]
05 | Григорий Фомин: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Фомы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1743 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1807 ст.
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