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Козьма Никифоров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Козьма Никифоров
Пол
муж
Номер записи
82
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
52
Причина выбытия
умер
Год убытия
1807
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1807
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 22
01 | Козьма Никифоров: 52 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Григорий Козьмин: 33 / 49 | помещ. крестьянин - сын Козьмы [1]
03 | Фома Козьмин: 7 / 23 | помещ. крестьянин - сын Козьмы [1]
04 | Петр Фомин: нерожденный / 4 | помещ. крестьянин - сын Фомы [1]
05 | Григорий Фомин: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Фомы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1743 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807 ст.

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