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Гаврила Фролов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Гаврила Фролов
Пол
муж
Номер записи
75
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Фрола [1]
Возраст по прошлой РС
нерожденный
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 20
01 | Иван Терентьев: - / 31 | помещ. крестьянин - глава
02 | Фрол Иванов: 13 / 29 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
03 | Гаврила Иванов: 11 / 27 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
04 | Гаврила Фролов: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
05 | Егор Фролов: нерожденный / 0,6 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.

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