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Гаврила Иванов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Гаврила Иванов
Пол
муж
Номер записи
74
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 20
01 | Иван Терентьев: - / 31 | помещ. крестьянин - глава
02 | Фрол Иванов: 13 / 29 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
03 | Гаврила Иванов: 11 / 27 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
04 | Гаврила Фролов: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
05 | Егор Фролов: нерожденный / 0,6 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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