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Терентий Андреев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Терентий Андреев
Пол
муж
Номер записи
68
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Андрея [1]
Возраст по прошлой РС
3
Причина выбытия
умер
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1792
Год смерти
1789
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 18
01 | Андрей Афанасьев: 36 / 52 | помещ. крестьянин - глава
02 | Терентий Андреев: 3 / - | помещ. крестьянин - сын Андрея [1]
03 | Алексей Андреев: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Андрея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.
Дата смерти
Вычислено 1789 ст.

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